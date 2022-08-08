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Возбуждено уголовное дело после гибели трех рабочих в коллекторе на юго-востоке Москвы, пишут "Известия". Об этом в понедельник, 8 августа, сообщается на сайте столичной прокуратуры.

«По материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 216 УК РФ («Нарушение правил безопасности при ведении иных работ, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц»), — говорится в сообщении.

Также ведомство проводит проверку исполнения требований федерального законодательства, в том числе об охране труда и технике безопасности.

ЧП произошло 7 августа в районе Люблино на ул. Краснодарская, д. 2, корп. 2. По данным «Известий», 13 рабочих, которые чистили водосток, оказались заблокированы в коллекторе во время проведения работ. Как сообщили в столичном комплексе городского хозяйства, причиной произошедшего стал сверхинтенсивный ливень, из-за которого произошло резкое повышение уровня воды в коллекторе.

Пять человек поднялись из коллектора самостоятельно, пятерых подняли спасатели. Еще троих унесло потоком воды, их тела найдены. Тело первого рабочего обнаружили в районе улицы Марьинский Парк. Позднее были найдены тела двух других рабочих.

Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости / РБК



