Во Внуково задержали гражданина Узбекистана, пытавшегося ввезти в трусах бриллианты

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Гражданин Узбекистана, представившийся сотрудником авиакомпании из ОАЭ, попался на таможне во "Внуково" на контрабанде бриллиантов стоимостью свыше 5 миллионов рублей, которые он спрятал в нижнем белье, сообщает пресс-служба ФТС России, передает РИА Новости.

По информации ведомства, при сканировании багажа 39-летнего гражданина Узбекистана, прилетевшего из ОАЭ, таможенники нашли множество электронных устройств и 40 сертификатов на драгоценные камни.

"На предложение добровольно выдать сокрытые от контроля товары мужчина ответил, что таковых не имеет. Однако в результате личного досмотра гражданина таможенник обнаружил в его нижнем белье тайник с россыпью прозрачных камней и 62 крупными камнями прозрачного и голубого цвета. Драгоценности были упакованы в три полимерных пакета, обмотанных скотчем", - сообщили в пресс-службе, отметив, что стоимость камней - более 5 миллионов рублей.

По словам злоумышленника, которые приводит ФТС, он является сотрудником одной из крупных авиакомпаний ОАЭ, в Москву прилетел навестить родственников, бриллианты вез в подарок, а их стоимость не превышала 17 тысяч долларов. Экспертиза подтвердила: все драгоценные камни - бриллианты.

Возбуждено уголовное дело о контрабанде стратегически важных товаров и ресурсов (часть 1 статьи 226.1 УК РФ). Санкция статьи предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет. Кроме того, фигуранту грозит наказание за уклонение от уплаты таможенных платежей (статьи 194 УК РФ), но только в том случае, "если экспертиза признает перемещаемые им электронные устройства новыми товарами, предназначенными не для личного пользования", уточняет ФТС.

"В настоящее время по решению суда гражданину Узбекистана избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - подытожили таможенники.

Фото: ФТС