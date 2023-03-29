В Балашихе дочь заказала двум подросткам убийство своей матери

168

В подмосковном городе Балашиха предъявлено обвинение четверым несовершеннолетним в убийстве местной жительницы. Об этом говорится 29 марта в Telegram-канале Главного следственного управления (ГСУ) Следственного комитета (СК) России по Московской области, пишут "Известия".

Подростки 2009, 2006 и 2007 годов рождения обвиняются в совершении преступления, предусмотренного п. «ж» ч.2 ст. 105 УК РФ («Убийство, совершение группой лиц по предварительному сговору»).

Как установлено в ходе расследования уголовного дела, одна из обвиняемых попросила знакомого поискать лиц для убийства матери.

«Молодой человек, предложил двоим своим несовершеннолетним знакомым совершить преступления, пообещав за это денежное вознаграждение в размере 350 тыс. рублей на что последние согласились», — отметили в ведомстве.

Убийство произошло 24 марта. Подростки ожидали жертву в квартире, после прихода женщины ее задушили.

Через два дня они вернулись в квартиру и вынесли тело к мусорным контейнерам около дома, где его обнаружили местные жители.

Главной подозреваемой сразу стала дочь женщины. Обвиняемые были задержаны «по горячим следам» в Москве.

К настоящему времени проведены допросы обвиняемых, а также проверки показаний на месте преступления с их участием, назначено проведение комплекса экспертиз. В ближайшее время следствие заявил ходатайство в суд об избрании в отношении обвиняемых меры пресечения.