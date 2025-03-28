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В Волжском районе гендиректор муниципального предприятия подозревается в мошенничестве

28 марта 2025 19:55
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По уголовному делу проводятся следственные действия.

Следственным отделом Новокуйбышевска возбуждено уголовное дело в отношении генерального директора муниципального унитарного сельскохозяйственного производственного предприятия, подозреваемого по статье "Мошенничество, совершенное в особо крупном размере, с использованием своего служебного положения".

По версии следствия, в период с 2016 года по 2024 год обвиняемый давал указания бухгалтеру по внесению в приказы сведений о начислении ему премиальных выплат, минуя установленную процедуру согласования с исполнительными органами муниципальной власти  Волжского района. За указанный период ему необоснованно были выплачены в качестве поощрений более 4 миллионов 118 тысяч рублей.

По уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершения преступления и возмещение ущерба, причиненного муниципальному учреждению, сообщает пресс-служба СУ СКР СО.

Теги: Уголовное дело

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