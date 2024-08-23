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Сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемых в краже. 
В Сызрани пара возлюбленных лишила соседей по подъезду велосипедов, оставленных на лестничной клетке 
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В Сызрани пара возлюбленных лишила соседей по подъезду велосипедов, оставленных на лестничной клетке 

23 августа 2024 11:17
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Сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемых в краже. 

В начале текущего месяца в дежурную часть МУ МВД России «Сызранское» поступило сообщение от двух местных жителей - соседей по подъезду, что с лестничной площадки 1 этажа многоквартирного дома по улице Ульяновское шоссе похищены принадлежавшие им велосипеды. Заявители предоставили полицейским подробное описание велосипедов, характерные приметы и документы на транспортные средства. Общая сумма причиненного ущерба составила 26 тысяч рублей.

Прибывшие по указанному адресу сотрудники полиции осмотрели подъезд, где ранее находились двухколесные транспортные средства, установили и опросили возможных очевидцев происшествия, изъяли записи с камер видеонаблюдения, расположенных на фасаде здания. При опросе потерпевших, полицейские выяснили, что они забыли пристегнуть велосипеды страховочными тросами. Изучив видеозапись, оперативники обнаружили на ней предполагаемых злоумышленников – мужчину и женщину, отъезжающих на похищенных велосипедах от подъезда. По данным сотрудников уголовного розыска запечатленными на видео оказались ранее неоднократно судимые за имущественные преступления 26-летняя местная жительница и её 30-летний сожитель.

В ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили возможные места нахождения подозреваемых, задержали их и доставили в территориальное отделение внутренних дел для выяснения обстоятельств произошедшего.

Задержанные пояснили сотрудникам полиции, что продали велосипеды за 3 тысячи рублей незнакомому мужчине.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Сотрудники полиции продолжают выяснять все детали происшествия и проверяют фигурантов уголовного дела на причастность к совершению аналогичных преступлений на территории города, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

 

Фото предоставлено пресс-службой ГУ МВД СО

     

Теги: Сызрань Уголовное дело

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