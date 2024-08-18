В селе Обшаровка мужчина украл телевизор у приятеля и получил два года тюрьмы

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В дежурную часть с просьбой о помощи обратился 45-летний житель села Обшаровка, который сообщил о краже имущества из частного дома.

Заявитель сообщил полицейским, что в течение длительного времени отсутствовал, а когда вернулся, обнаружил, что неизвестный проник в его дом и похитил приставку к спутниковой антенне и телевизор, прикрепленный к стене с помощью кронштейна. Материальный ущерб сельчанин оценил на сумму более 5 тысяч рублей и предоставил полицейским документы на похищенное имущество.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска проверили лиц, ранее причастных к аналогичным имущественным преступлениям. Изучив полученную информацию, предположили, что к хищению возможно причастен безработный, ранее неоднократно судимый за имущественные преступления житель соседнего района 1992 года рождения, гостивший в селе у приятеля.

Полицейские задержали вора, который рассказал, что знаком с потерпевшим. Заведомо зная о его отсутствии подошел к его жилищу, и, убедившись, что за ним никто не наблюдает, отжал решетку в оконном проеме, проник внутрь помещения и совершил кражу техники. Похищенное имущество продал одному из жителей района, а вырученные деньги потратил на приобретение алкоголя.

Уголовное дело, возбужденное в отношении подозреваемого по статье «Кража с незаконным проникновением в жилище» с обвинительным заключением было передано в суд для принятия решения по существу. Имущество возращено законному владельцу.

Приволжский районный суд признал достаточными доказательства, собранные сотрудниками полиции, для вынесения фигуранту обвинительного приговора. Мужчине назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года. Приговор вступил в законную силу, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

Фото предоставлено пресс-службой ГУ МВД СО