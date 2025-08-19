В Самарской области полицейские спасли сбережения пенсионерки от аферистов

81

Полицейские, находившиеся в банке по служебному заданию, прервали телефонный диалог женщины с аферистами и предотвратили хищение 350 000 рублей.

Капитаны полиции Андрей Никитин и Сергей Кох, находясь в одном из сызранских филиалов банковского учреждения, осуществляли оперативное сопровождение по одному из уголовных дел. На выходе из офиса, внимание оперативников привлекла пожилая женщина, которая заметно нервничала, пытаясь завершить банковскую операцию у банкомата. Полицейские представились и поинтересовались, не нужна ли ей помощь. Женщина неохотно вступила в диалог с оперативниками и пояснила, что ожидает «важное» сообщение по телефону.

Сотрудники уголовного розыска предположили, что женщина находится под психологическим воздействием мошенников. Полицейские убедили ее прервать операцию по переводу 350 000 рублей на неизвестный банковский счет, которую пыталась завершить женщина.

В ходе опроса выяснилось, что неизвестные звонили женщине несколько дней подряд. Аферисты представлялись работниками банковского учреждения, сотрудниками службы по финансовому мониторингу и правоохранителями. Женщину запугивали тем, что она осуществляет пособничество незаконному вооруженному формированию.

В итоге неизвестные предложили женщине «защитить» сбережения и перевести их на «безопасный счет». Для этой цели аферисты вызвали ей такси для поездки в банк. Злоумышленники находились с женщиной постоянно на связи, не давая возможности посоветоваться с родственниками или знакомыми.

Только в полиции пожилая женщина поняла, что чуть не стала жертвой телефонных мошенников. Жительница Сызрани благодарит сотрудников органов внутренних дел, которые предотвратили мошенничество и спасли ее сбережения.

«Если бы не полицейские, вовремя пришедшие мне на помощь, я могла лишиться своих накоплений, которые откладывала долгие годы. Раньше считала, что меня мошенники не проведут! О таких случаях читала в газетах и смотрела по телевизору. Несмотря на это, сама попалась на «удочку» аферистов», - прокомментировала женщина.

Жительница Сызрани пообещала, что впредь будет настороженнее относится к подобным телефонным звонкам и расскажет о случившемся своими близким и знакомым.

Следователи Сызрани возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на мошенничество, совершенное в крупном размере". В настоящее время полицейские разыскивают лиц, причастных к совершению данного преступления. Расследование продолжается, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

Фото: ГУ МВД СО