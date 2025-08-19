Я нашел ошибку
Главные новости:
В конце 2024 года в Клиниках СамГМУ впервые выполнили успешную пересадку сердца 57-летнему пациенту из Тольятти.
Самарский центр трансплантации Клиник СамГМУ — один из лидеров по количеству пересаженных органов в стране
В Новокуйбышевском отделе Управления Росреестра по Самарской области состоялось очередное рабочее совещание с представителями органа местного самоуправления.
Росреестр СО: в Самарской области продолжаются комплексные кадастровые работы
Программа мероприятий пройдет в трех разных локациях.
«Ночь кино 2025» в Музее Эльдара Рязанова. 23 августа
Полицейские, находившиеся в банке по служебному заданию
В Самарской области полицейские спасли сбережения пенсионерки от аферистов
Наша задача — сохранить уникальные объекты и их биоразнообразие.
Вячеслав Федорищев обратился к жителям региона по случаю Дня особо охраняемых природных территорий в Самарской области
В селе Ягодное Ставропольского района уже 4 года работает конный клуб «Black Horse».
Программа «Мама-предприниматель» помогла жительнице Ставропольского района в развитии конного клуба
Если добавлять его в горячий чай или выпечку, остается только аромат и вкус, а не лечебные свойства.
Врач-гастроэнтеролог рассказала, действительно ли чай с медом полезен
На месте ДТП водители погибли до приезда скорой помощи.
Смертельное ДТП в Волжском районе:  водитель большегруза наехал на двух водителей электровелосипедов, стоящих на обочине
В Самаре в акватории Серной Воложки прошли чемпионат и первенство Самарской области по серфингу
Ирина Калягина приняла участие в открытии выставки «На велосипеде в космос»
Ночь Кино пройдет в Самарской публичной библиотеке
19 августа 2025 09:38
81
Полицейские, находившиеся в банке по служебному заданию, прервали телефонный диалог женщины с аферистами и предотвратили хищение  350 000 рублей. 

Капитаны полиции Андрей Никитин и Сергей Кох, находясь в одном из сызранских филиалов банковского учреждения, осуществляли оперативное сопровождение по одному из уголовных дел. На выходе из офиса, внимание оперативников привлекла пожилая женщина, которая заметно нервничала, пытаясь завершить банковскую операцию у банкомата. Полицейские представились и поинтересовались, не нужна ли ей помощь. Женщина неохотно вступила в диалог с оперативниками и  пояснила, что ожидает «важное» сообщение по телефону.   

Сотрудники уголовного розыска  предположили, что женщина находится под психологическим воздействием мошенников. Полицейские убедили ее прервать операцию по переводу 350 000 рублей на неизвестный банковский счет, которую пыталась завершить женщина.  

В ходе опроса выяснилось, что неизвестные звонили женщине несколько дней подряд. Аферисты представлялись работниками банковского учреждения, сотрудниками  службы по финансовому мониторингу и правоохранителями. Женщину запугивали тем, что она осуществляет пособничество незаконному  вооруженному формированию.

В итоге неизвестные предложили женщине «защитить» сбережения и  перевести их на «безопасный счет».  Для этой цели аферисты вызвали ей такси для поездки в банк. Злоумышленники находились с женщиной постоянно на связи, не давая возможности посоветоваться с родственниками или знакомыми.  

Только в полиции пожилая женщина поняла, что чуть не стала жертвой телефонных мошенников. Жительница Сызрани благодарит сотрудников органов внутренних дел, которые предотвратили мошенничество и спасли ее сбережения.

«Если бы не полицейские, вовремя пришедшие мне на помощь, я могла  лишиться  своих накоплений, которые откладывала долгие годы. Раньше считала, что меня мошенники не проведут! О таких случаях читала в газетах и смотрела по телевизору. Несмотря на это, сама попалась на «удочку» аферистов», - прокомментировала женщина.

Жительница Сызрани  пообещала, что впредь будет настороженнее относится к подобным телефонным звонкам и расскажет о случившемся  своими близким и знакомым.

Следователи Сызрани возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на мошенничество, совершенное в крупном размере". В настоящее время полицейские разыскивают лиц, причастных к совершению данного преступления. Расследование продолжается, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

 

Фото:  ГУ МВД СО

Теги: Сызрань

