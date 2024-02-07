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В Самарской области индивидуальный предприниматель ответит перед судом за гибель рабочего

7 февраля 2024 14:52
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Он обвиняется в нарушении техники безопасности.

Индивидуальный предприниматель, обвиняемый в нарушении правил техники безопасности, повлекшем по неосторожности смерть человека, предстанет перед судом.

Большеглушицким межрайонным следственным отделом завершено расследование уголовного дела в отношении 73-летнего местного жителя, обвиняемого по статье "Нарушение правил техники безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека".

Летом 2023 года обвиняемый, действуя в нарушении правил по охране труда, должным образом не осуществил контроль за действиями рабочих, осуществляющих демонтаж здания склада, расположенного в поселке Исток Большечерниговского района. В результате его преступной небрежности произошло падение части строительной конструкции, в результате которого трое рабочих получили травмы различной степени тяжести. Один из потерпевших скончался в медицинском учреждении от полученных повреждений.

В настоящее время следователем собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляется сотрудниками подразделения ГУ МВД России по Самарской области, сообщает пресс-служба СУ-СКР Самары.

 

Фото:   пресс-служба СУ-СКР Самары

Теги: Уголовное дело

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