В Самаре завершено расследование уголовного дела в отношении шестерых самарцев, обвиняемых в хулиганстве

В Самаре завершено расследование уголовного дела в отношении шестерых местных жителей, четверо из которых несовершеннолетние. Они обвиняются по статье "Хулиганство, совершенное с применением насилия к гражданам, группой лиц".



В сентябре 2024 года обвиняемые, находясь на улице в Советском районе города, действуя из хулиганских побуждений группой лиц, удерживая за руки трех ранее незнакомых 15-летних подростков, нанесли им удары по лицу и телу руками и ногами. Кроме того, фигуранты в качестве угроз и устрашения произвели несколько выстрелов в воздух из аэрозольного устройства.



В настоящее время предварительное следствие завершено, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществлялось сотрудниками подразделения ГУ МВД России по Самарской области.



Ранее Председателем Следственного комитета России был затребован доклад о ходе расследования уголовного дела, сообщает пресс-служба СУ СКР СО.

Фото: пресс-служба СУ СКР СО