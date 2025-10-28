Я нашел ошибку
Ежемесячную денежную выплату из средств маткапитала переведут как обычно — 5 ноября.
Детские пособия в Самарской области в ноябре перечислят досрочно
На совещании обсудили вопросы обеспечения безопасности критически важных объектов и эффективность принимаемых мер по их защите в условиях проведения специальной военной операции.
Вячеслав Федорищев принял участие в выездном совещании Секретаря Совета Безопасности Российской Федерации
К ошибкам в питании, приводящим к разрушению костей, врач отнесла несколько основных.
Врач-эндокринолог рассказал о продуктах, которые разрушают кости
В ходе совещания с докладами выступили профильные руководители.
Вячеслав Федорищев провел заседание оперативного штаба по подготовке региона к форуму «Россия – спортивная держава»
Самарская команда в 1/4 финала (этап 1) сыграет на выезде против «КАМАЗа».
️Определился соперник «Крыльев Советов» в FONBET Кубке России
Согласно законопроекту, медосмотры, психологические тесты и заседания призывной комиссии будут проходить на протяжении всего года.
ГД приняла закон о круглогодичном призыве
Здание 1949 года постройки находится в непригодном состоянии: конструкции изношены и разрушаются, имеется угроза полного обрушения.
Бастрыкин затребовал повторный доклад по делу о нарушении прав жильцов аварийного дома в Самаре
Дело направлено в суд.
В Самаре завершено расследование уголовного дела в отношении шестерых самарцев, обвиняемых в хулиганстве
В Самаре завершено расследование уголовного дела в отношении шестерых самарцев, обвиняемых в хулиганстве

28 октября 2025 18:27
186
Дело направлено в суд.

В Самаре завершено расследование уголовного дела в отношении шестерых местных жителей, четверо из которых несовершеннолетние. Они обвиняются по статье "Хулиганство, совершенное с применением насилия к гражданам, группой лиц".

В сентябре 2024 года обвиняемые, находясь на улице в Советском районе города, действуя из хулиганских побуждений группой лиц, удерживая за руки трех ранее незнакомых 15-летних подростков, нанесли им удары по лицу и телу руками и ногами. Кроме того, фигуранты в качестве угроз и устрашения произвели несколько выстрелов в воздух из аэрозольного устройства.

В настоящее время предварительное следствие завершено, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществлялось сотрудниками подразделения ГУ МВД России по Самарской области.

Ранее Председателем Следственного комитета России был затребован доклад о ходе расследования уголовного дела, сообщает пресс-служба СУ СКР СО.

 

Фото: пресс-служба СУ СКР СО

 

Теги: Самара Уголовное дело

