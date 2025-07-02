В Самаре завершено расследование уголовного дела о покушении на убийство депутата Госдумы и его водителя

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Завершено расследование уголовного дела в отношении 20-летних уроженцев иностранных государств и 16-летнего местного жителя. В зависимости от роли и степени участия каждого они обвиняются "в покушении на убийство двух лиц в связи с выполнением ими общественного долга, совершенном группой лиц из хулиганских побуждений", "в умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью, совершенном из хулиганских побуждений в отношении лица в связи с выполнением общественного долга, с применением предметов, используемых в качестве оружия" и "в хулиганстве, совершенном группой лиц с применением предметов, используемых в качестве оружия", сообщает пресс-служба СУ СКР СО.

18 июля 2024 года на улице в Промышленном районе города Самары у обвиняемых произошел конфликт с местными жителями, переросший в драку. Находившиеся в том же месте депутат Государственной Думы РФ и его водитель попытались пресечь противоправные действия нападавших.

В ответ на это обвиняемые напали на них и нанесли несколько ударов деревянной палкой и кирпичом по туловищу и голове, причинив телесные повреждения различной степени тяжести. Довести свой преступный умысел до конца обвиняемые не смогли в связи с оказанным им потерпевшими и прохожими активным сопротивлением. Прибывшие по вызову медики своевременно оказали медицинскую помощь пострадавшим.

По ходатайству органов следствия судом в отношении обвиняемых была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, которая продолжает действовать в настоящее время.

Уголовное дело в ближайшее время будет направлено в суд для рассмотрения по существу.

Оперативное сопровождение осуществлялось сотрудниками ГУ МВД РФ по Самарской области.