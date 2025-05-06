В Самаре задержан 50-летний участник драки на набережной

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Следователем следственного отдела по Октябрьскому району Самары задержан 50-летний мужчина подозреваемый в хулиганстве.

По версии следствия, 4 мая подозреваемый, находясь на набережной в городе Самаре, из-за малозначительного повода нанес несколько ударов по голове 13-летнему подростку.

В ходе допроса мужчина дал признательные показания. В настоящее время решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения. Следователем продолжается проведение необходимых следственных и процессуальных действий, направленных на сбор и закрепление доказательственной базы, назначены судебные экспертизы, допрашиваются свидетели, сообщает пресс-служба СУ СКР СО.

Фото: пресс-служба СУ СКР СО