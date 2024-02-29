В Самаре вынесен приговор по делу о хищении со склада метилового спирта, ставшего причиной гибели  более 40 человек

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Советский районный суд Самары вынес приговор по уголовному делу в отношении трех граждан. Они признаны виновными попо статье "Покушение на кражу в крупном размере".

В мае 2023 года сотрудник полиции, осуществлявший охрану склада, вместе со своими знакомыми организовал хищение 6 тыс. литров спирта, находившегося на ответственном хранении.

В дни дежурств полицейский несколько раз пропускал грузовой автомобиль на территорию охраняемого объекта, где его соучастники – отец и сын с помощью насоса перекачивали жидкость в приготовленные пустые емкости, а затем вывозили.

Полагая, что похищенная продукция является этиловым спиртом, соучастники реализовали ее, а вырученные средства разделили. Фактически же объектом хищения стал метиловый спирт стоимостью 102 тыс. рублей.

Суд согласился с мнением государственного обвинителя и назначил бывшему полицейскому наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Двое других подсудимых приговорены к 3 годам 3 месяцам и 3 годам 6 месяцам в исправительных колониях общего и строгого режимов, сообщают в прокуратуре Самарской области.

Фото: pxhere.com