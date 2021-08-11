В Самаре возбуждено уголовное дело в отношении сотрудника отдела миграции подозреваемого в получении взятки

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Следственным отделом по Кировскому району Самары возбуждено уголовное дело в отношении начальника отдела по вопросам миграции отдела полиции, подозреваемого в получении взятки.

"4 августа подозреваемый, являясь должностным лицом, обязанным осуществлять непосредственное руководство деятельности отдела по вопросам миграции, отдавать в пределах своей компетенции приказы, обязательные для исполнения личным составом, находясь в служебном кабинете отдела полиции, получил от гражданина, действующего в рамках оперативного эксперимента, в качестве взятки 10 тысяч рублей, за совершение заведомо незаконных действий в пользу взяткодателя", - рассказали в пресс-службе СУ СК СО.

Расследование уголовного дела продолжается.

Комментарии ГУ МВД СО.

Сотрудниками оперативно-розыскной части собственной безопасности ГУ МВД России по Самарской области выявлен факт противоправной деятельности сотрудника отдела по вопросам миграции одного из территориальных отделов. По имеющейся информации, он подозревается в незаконном получении денежного вознаграждения. Врио начальника ГУ МВД России по Самарской области полковником полиции Андреем Токаревым по данному факту назначено проведение служебной проверки. Если вина сотрудника будет доказана, он будет уволен из органов внутренних дел по дискредитирующим обстоятельствам и понесет ответственность в соответствии с законодательством, а его руководители будут привлечены к строгой дисциплинарной ответственности.

Фото: СУ СК СО