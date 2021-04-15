В Самаре возбуждено уголовное дело по факту ранения подростка из пневматического оружия на детской площадке

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Следственным отделом по Кировскому району Самары возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство, с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия".

13 апреля подросток (2007 года рождения), находясь на детской площадке, получил ранение из пневматического оружия и был госпитализирован с телесным повреждением в надбровной области, сообщили в СУ СК РФ СО.

Проводятся следственные действия, направленные на установление подозреваемого и всех обстоятельств происшествия. Расследование уголовного дела продолжается.

Фото: СУ СК РФ СО