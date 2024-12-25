Я нашел ошибку
Главные новости:
У Памятника скорби и мужеству в Самаре состоялась торжественная церемония возложения цветов.
В Самаре прошло памятное мероприятие, посвящённое 45-й годовщине ввода советских войск в Афганистан
Энергетики исполнили мечты 18 ребят из многодетных и малообеспеченных семей областной столицы.
Самарские энергетики присоединились к акции «Ёлка желаний»
Самарский метрополитен с 29 декабря 2024 года по 8 января 2025 года будет работать с 06:00 до 24:00, в режиме выходного дня .
В новогоднюю ночь в Самаре продлят работу общественного транспорта
На 11-летнего мальчика упала оконная рама, в результате чего ребенок с переломом ноги был госпитализирован.
В Самаре возбуждено уголовное дело по факту получения ребенком травмы в детском лагере
Дежурить в штатном режиме будут и травмпункты.
В новогодние праздники в регионе будет организована работа амбулаторного звена, стационаров и станций скорой помощи
В честь праздничной даты в Управлении Росреестра по Самарской области состоялось торжественное мероприятие.
25 декабря сотрудники Росреестра отмечают свой профессиональный праздник
Суд, рассмотрев материалы дела, признал напавших виновными.
Судебные приставы Тольятти взыскали с нападавших 78 тысяч рублей в пользу пострадавшего
Основная цель подобных мероприятий – объяснить гражданам, как распознавать фальшивые купюры и научить, что нужно делать при обнаружении поддельных денежных средств.
Сотрудники полиции региона провели мероприятие по профилактике фальшивомонетничества
Наверх
Самара  -9 °C, Тольятти  -7 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 99.87
-1.74
EUR 104.23
-1.02
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В Самаре прошло памятное мероприятие, посвящённое 45-й годовщине ввода советских войск в Афганистан
В Самаре пройдет литературный бал "Феерия маскарада"
Студентам в формате дискуссии рассказали о трендах развития туристической отрасли Самарской области
Весь список
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

В Самаре возбуждено уголовное дело по факту получения ребенком травмы в детском лагере

25 декабря 2024 17:18
90
На 11-летнего мальчика упала оконная рама, в результате чего ребенок с переломом ноги был госпитализирован.

В 2024 году в оздоровительном круглогодичном лагере на 11-летнего мальчика упала оконная рама, в результате чего ребенок с переломом ноги был госпитализирован. В настоящее время угроза для его жизни отсутствует.

По данному факту следственным отделом по Красноглинскому району города Самары возбуждено уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья граждан".

В ходе расследования будут допрошены должностные лица образовательного учреждения, истребована вся необходимая документация, выполнены иные следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, сообщает пресс-служба СУ СКР СО.

 

Фото:   СУ СКР СО

Теги: Самара Уголовное дело

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.
16 декабря 2024, 20:42
Самарский подросток предстанет перед судом за покушение на убийство 14-летней девочки
В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Закон
841
Сотрудниками транспортной полиции на постоянной основе проводятся проверки иностранных граждан с целью выявления и пресечения нарушений миграционного законодательства.
16 декабря 2024, 14:36
В Самаре транспортные полицейские пресекли дачу взятки иностранным гражданином
Сотрудниками транспортной полиции на постоянной основе проводятся проверки иностранных граждан с целью выявления и пресечения нарушений миграционного... Общество
631
Судом в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
11 декабря 2024, 18:22
Самарец подозревается в покушении на убийство жены и несовершеннолетней дочери
Судом в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Закон
1010
В центре внимания
Впервые Усадьба самарского Деда Мороза и спортивный городок «Самара в движении» будут работать в новогоднюю ночь
25 декабря 2024  13:56
Впервые Усадьба самарского Деда Мороза и спортивный городок «Самара в движении» будут работать в новогоднюю ночь
260
98 бригад заняты на расчистке кровель зданий Самары от снега
24 декабря 2024  12:52
98 бригад заняты на расчистке кровель зданий Самары от снега
414
Из-за ледостава возможно увеличение времени движения в пути на линии «Самара-Подголятино»
24 декабря 2024  12:46
Из-за ледостава возможно увеличение времени движения в пути на линии «Самара-Подголятино»
360
26 декабря в Самару прибудет сказочный Поезд Деда Мороза
24 декабря 2024  11:22
26 декабря в Самару прибудет сказочный Поезд Деда Мороза
397
Самарский университет им. Королёва получил статус авиационного учебного центра
24 декабря 2024  09:37
Самарский университет им. Королёва получил статус авиационного учебного центра
412
Весь список