В Самаре возбуждено уголовное дело по факту получения ребенком травмы в детском лагере

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В 2024 году в оздоровительном круглогодичном лагере на 11-летнего мальчика упала оконная рама, в результате чего ребенок с переломом ноги был госпитализирован. В настоящее время угроза для его жизни отсутствует.

По данному факту следственным отделом по Красноглинскому району города Самары возбуждено уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья граждан".

В ходе расследования будут допрошены должностные лица образовательного учреждения, истребована вся необходимая документация, выполнены иные следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, сообщает пресс-служба СУ СКР СО.

Фото: СУ СКР СО