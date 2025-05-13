В Самаре возбуждено уголовное дело из-за массового заболевания гепатитом в школе № 156

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Подробности об этом рассказал в своем телеграм-канале депутат Госдумы Владимир Плякин, сообщает sovainfo.ru.

В марте текущего года в школе № 156 областного центра выявили случай заражения гепатитом А. Спустя несколько дней там же обнаружили еще двух заболевших.



В связи с этим директор школы понес административное наказание в виде незначительного штрафа - 3 тысячи рублей.



Также Плякин сослался на ответ прокурора Самарской области Сергея Бережицкого:

- Возбуждено уголовное дело по факту нарушения санитарно-эпидемиологических правил, повлекшего за собой массовое заболевание по неосторожности.

На данный момент следствие продолжается. Тем временем в школе провели комплекс мер по дезинфекции.

Фото: соцсети