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В Самаре на улице иностранный подросток напал на женщину

9 апреля 2025 22:44
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Возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство".

По информации из соцмедиа о нападении на женщину в Самаре возбуждено уголовное дело по факту хулиганства.

В ходе мониторинга СМИ выявлены публикации, в которых сообщается о том, что на улице в Самаре  иностранный подросток напал на женщину. 
 
По данному факту следственным отделом по Промышленному району Самары возбуждено уголовное дело по пстатье "Хулиганство". В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех участников конфликта и обстоятельств произошедшего.

Как сообщает СОВА, по словам очевидцев, все произошло в подъезде дома на Заводском шоссе, 57б. До прибытия правоохранителей якобы приехали некие иностранцы, которые пытались убедить пострадавшую, что та обозналась и мальчик не причастен.

В ГУ МВД России по Самарской области прокомментировали инцидент. По их словам, в отделение полиции сообщили о конфликте во дворе одного из домов на Заводском шоссе.

Сотрудники выехали на место и опросили очевидцев. Выяснилось, что во время словесной перепалки 15-летний юноша, являющийся гражданином РФ, применил физическую силу по отношению к женщине. 

На данный момент они проводят проверку, по ее результатам примут процессуальное решение.

Теги: Самара Уголовное дело

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