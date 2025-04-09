В Самаре на улице иностранный подросток напал на женщину

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По информации из соцмедиа о нападении на женщину в Самаре возбуждено уголовное дело по факту хулиганства.



В ходе мониторинга СМИ выявлены публикации, в которых сообщается о том, что на улице в Самаре иностранный подросток напал на женщину.



По данному факту следственным отделом по Промышленному району Самары возбуждено уголовное дело по пстатье "Хулиганство". В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех участников конфликта и обстоятельств произошедшего.

Как сообщает СОВА, по словам очевидцев, все произошло в подъезде дома на Заводском шоссе, 57б. До прибытия правоохранителей якобы приехали некие иностранцы, которые пытались убедить пострадавшую, что та обозналась и мальчик не причастен.

В ГУ МВД России по Самарской области прокомментировали инцидент. По их словам, в отделение полиции сообщили о конфликте во дворе одного из домов на Заводском шоссе.

Сотрудники выехали на место и опросили очевидцев. Выяснилось, что во время словесной перепалки 15-летний юноша, являющийся гражданином РФ, применил физическую силу по отношению к женщине.

На данный момент они проводят проверку, по ее результатам примут процессуальное решение.