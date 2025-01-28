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В Самаре директор завода, обвиняемый в нарушении правил охраны труда, предстанет перед судом

28 января 2025 18:44
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Обвиняемый допустил токаря, не прошедшего стажировку на рабочем месте и проверку знаний требований охраны труда, к выполнению опасных работ.

Следственным отделом по Советскому району Самары завершено расследование уголовного дела в отношении директора завода, обвиняемого по статье "Нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека".

По версии следствия, в 2024 году обвиняемый допустил токаря, не прошедшего стажировку на рабочем месте и проверку знаний требований охраны труда, к выполнению опасных работ. В результате чего в марте 2024 года мужчина в нарушение норм охраны труда, работая на станке с открытым защитным щитком, при попадании тканевой перчатки на заготовку получил множественные травмы лица и головы, повлекшие причинение тяжкого вреда здоровью

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, сообщает пресс-служба СУ СКР СО.

 

Фото:   пресс-служба СУ СКР СО

 

Теги: Самара Уголовное дело

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