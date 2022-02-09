В Самаре бывший сотрудник ДПС, по вине которого погибли родители трех детей, 10 лет проведет в колонии

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Собранные первым отделом по расследованию особо важных дел Самарской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении бывшего сотрудника отдела ОГИБДД по Волжскому району Самарской области. Он признан судом виновным по статье "Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц, совершенное в состоянии алкогольного опьянения".

"7 августа 2020 года в вечернее время осужденный, управляя транспортным средством Datsun в состоянии алкогольного опьянения, двигался по проезжей части автодороги Самара – Большая Черниговка в сторону села Подъем-Михайловка Волжского района Самарской области. Во время движения мужчина нарушил Правила дорожного движения и допустил столкновение с легковым автомобилем Hyundai, двигавшимся в попутном направлении. От удара автомобиль вынесло на полосу встречного движения, где он столкнулся с грузовым транспортным средством. В результате дорожно-транспортного происшествия, скончались водитель автомобиля Hyundai и его супруга, трое малолетних детей, также находящихся в указанной машине, получили телесные повреждения различной степени тяжести", - сообщает пресс-служба СУ СК СО.

Судом мужчина признан виновным в совершении указанного преступления, ему назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима, осуждённый взят под стражу во время суда. Кроме того, судом в полном объёме удовлетворены требования потерпевших о возмещении морального вреда, причинённого преступлением.

Фото: СУ СК СО