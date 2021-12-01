В России вступил в силу закон о бесплатном доступе к сайтам госорганов

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Закон о бесплатном доступе россиян к социально значимым сайтам вступил в силу 1 декабря, сообщили «РИА Новости». Абоненты смогут бесплатно получать услуги связи, чтобы воспользоваться такими ресурсами.

Власти составили список социально значимых сайтов, в который вошли ресурсы государственных и муниципальных органов, внебюджетных фондов и портал госуслуг — всего в него вошел 371 сайт. Критерии включения сайтов в этот перечень установило Минцифры.

Ранее президент России Владимир Путин предложил предоставить россиянам бесплатный доступ к социально значимым ресурсам. 1 апреля Минцифры начало эксперимент по этому проекту, который продлится до 31 декабря.

Фото: pixabay.com