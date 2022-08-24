В Приволжском районе мужчина осужден за повторное за нарушение правил дорожного движения

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Приволжский районный суд признал 42-летнего местного жителя виновным в совершении преступления по статье "Управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, ранее подвергнутым административному наказанию за невыполнение законного требования уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения".

Во время проведения профилактического рейда в поселке Томанский Приволжского района сотрудники дорожно-патрульной службы остановили для проверки автомобиль «Волга-3110». За рулём транспортного средства находился местный житель с явными признаками алкогольного опьянения. Медицинское освидетельствование на месте подтвердило факт употребления мужчиной алкоголя.

Сотрудники полиции установили, что задержанный в январе 2019 года был признан виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей 264.1 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию». По решению районного судьи мужчине было назначено наказание в виде 220 часов обязательных работ с лишением права управления транспортными средствами на срок 2 года и 2 месяца.



Приволжский районный суд Самарской области назначил водителю наказание в виде 1 года лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год и лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком на 2 год 6 месяцев. Приговор вступил в законную силу, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

Фото: ГУ МВД СО

