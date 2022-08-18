В Похвистнево поход за "добавкой" закончился для собутыльников побоями и грабежом

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Преступление произошло в утренние часы на улице Кооперативная около одного из магазинов. Как пояснил заявитель, местный житель, накануне он познакомился с двумя мужчинами и они вместе распивали спиртные напитки, а когда утром алкоголь закончился, решили сходить в магазин.

Около торговой точки между новыми приятелями произошел конфликт, в ходе которого один из мужчин избил заявителя и отобрал у него сотовый телефон.



Оперуполномоченные в течение часа установили личности и задержали участников инцидента. 25-летний житель города Похвистнево признался в совершении преступления и пояснил, что успел продать похищенный сотовый телефон женщине на рынке. Сотрудники полиции установили личность покупательницы и вернули телефон законному владельцу.



Суд признал мужчину виновным и назначил наказание в виде лишения свободы сроком на два года условно с испытательным сроком 2 года, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

Фото: ГУ МВД СО



