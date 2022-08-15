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В Новокуйбышевске женщина знакомилась с мужчинами и обворовывала их

15 августа 2022 12:34
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Общая сумма причиненного материального ущерба составила 78 000 рублей.

Следственным отделом Новокуйбышевска завершено расследование уголовного дела, возбужденного по статье «Кража». В совершении противоправного деяния обвиняется ранее неоднократно судимая за совершение аналогичных преступлений женщина 1984 года рождения. 

В ходе расследования установлено, что один из потерпевших познакомился с подозреваемой и пригласил к себе в гости. Женщина осталась проживать в его квартире на несколько дней. Вечерами они распивали спиртные напитки. После застолья хозяин квартиры засыпал. А в один из дней утром мужчина не обнаружил гостью, но заметил пропажу двух сотовых телефонов и ноутбука, общая сумма причиненного материального ущерба составила 55000 рублей.

Второй потерпевший является соседом первого. В один из вечеров он познакомился с подозреваемой и пригласил ее в гости, где они употребляли спиртное, а после ее ухода, спустя некоторое время, хозяин квартиры обнаружил пропажу сотового телефона. Сумму причиненного материального ущерба мужчина оценил в 23 000 рублей.

В ходе опроса потерпевшие сообщили контактные данные злоумышленницы. Сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемую по месту жительства. Женщина призналась в кражах и пояснила, что похищенное имущество она успела сбыть случайным прохожим, а полученными деньгами распорядиться по своему усмотрению.

В настоящее время уголовное дело направлено в Новокуйбышевский суд для рассмотрения по существу. Санкции данной статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

 

Фото:   ГУ МВД СО

 

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