В Красноглинском районе бывшая сотрудница почты присваивала деньги клиентов

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Следственным отделом по Красноглинскому району завершено расследование уголовного дела в отношении бывшей сотрудницы отделения почтовой связи, обвиняемой по статье "Присвоение, совершенное лицом с использованием своего служебного положения".

В мае 2020 года у обвиняемой, занимавшей на момент совершения преступления должность заместителя начальника отделения почтовой связи, возник умысел на присвоение вверенных ей денег. Женщина разработала план, согласно которому денежные средства, принимаемые от клиентов для пополнения транспортных карт, зачислялись чрез единую информационную систему не в полном объеме.

"При этом клиенту предоставлялся кассовый чек на полную сумму. Разницу между переданными к зачислению денежными средствами и фактическими зачисленными на транспортную карту женщина присваивала из кассы предприятия. Таким образом, в период с мая по август 2020 года обвиняемая противоправно присвоила вверенные ей денежные средства в размере более 81 тысячи рублей", - рассказали в пресс-службе СУ СК СО.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Фото: СУ СК СО