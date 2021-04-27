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В Госдуму внесен законопроект о чипировании домашних животных

27 апреля 2021 23:32
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Обязательная регистрация питомцев позволит решить ряд важных вопросов, к примеру облегчить поиск потерявшегося животного.

В Госдуму внесен законопроект, обязывающий владельцев домашних животных регистрировать их для идентификации и учета. Текст документа опубликован в электронной базе нижней палаты парламента, передают "Известия".

Согласно инициативе заксобрания Башкирии, которое внесло проект закона, предлагается дополнить ст. 9 ФЗ от 27 декабря 2018 года № 498 «Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», устанавливающую общие требования к содержанию животных.

Авторы законопроекта предложили дополнить общие требования положением об обязанности владельцев животных исполнять требования ветеринарного законодательства РФ «по осуществлению идентификации и учета животных».

В настоящее время положения о чипировании животных предусмотрены только ветеринарным законодательством, указано в пояснительной записке к документу. В частности, ст. 25 закона Российской Федерации «О ветеринарии» предусмотрено, что животные, за исключением диких, находящихся «в состоянии естественной свободы», подлежат в целях предотвращения распространения инфекций учету и идентификации.

Между тем приведенная норма не работает на практике, а всеобщее чипирование животных так и не стало общераспространенным явлением, указали авторы инициативы. Отсутствие упоминания об этой процедуре в законе «Об ответственном обращении с животными» делает многие нормы данного закона формальными и малоэффективными, отмечается в законопроекте.

Обязательная же регистрация питомцев позволит решить ряд важных вопросов, к примеру облегчить поиск потерявшегося животного или привлечь к ответственности недобросовестных владельцев за брошенных или напавших на человека животных.

«Случаи нападения собак на людей достаточно распространены, но, как правило, хозяину, отпустившему питомца погулять без поводка и намордника, удается избежать ответственности, поскольку доказать факт принадлежности собаки практически невозможно. Если же собака будет чипирована, то установить хозяина будет возможным практически сразу же», — говорится в тексте законопроекта.

Порядок регистрации животных предложено возложить на федеральный орган исполнительной власти. Перечень видов животных, подлежащих идентификации и учету, утвержден приказом Минсельхоза России.

 

Фото:  Яндекс.Дзен

 

Теги: домашние животные чипирование

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