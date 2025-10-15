Уголовное дело: тольяттинец избил подростка-велосипедиста, который случайно наехал на его дочь

138

Следователем СУ СКР СО по информации из соцмедиа о совершении противоправных действий в отношении несовершеннолетнего возбуждено уголовное дело.

Сообщается, что в Тольятти мужчина нанес удары руками и ногами несовершеннолетнему ребенку за то, что подросток, управляя велосипедом, случайно наехал на его малолетнюю дочь.

Возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство, совершенное с применением насилия либо угрозой его применения".

В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, сообщает пресс-служба СУ СКР СО.