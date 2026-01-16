Я нашел ошибку
Главные новости:
В районе Самары ввели карантин по бешенству
Жители самарских дворов пожаловались на уборку снега управляющими компаниями
В Самарской области утвердили регламент решения конфликтов в школах и колледжах
В Самаре полицейские при поддержке ОМОН провели профилактические мероприятия
Регистрация на «Лыжню России» возможна на Госуслугах
Самарскую область накроет пятидневный снегопад
Китай с 1 января полностью остановил импорт электроэнергии из России
В Сызранском районе вор украл триммер, наборы инструментов канистру с бензином и автомобильное масло
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 78.53
-0.04
EUR 91.81
-0.39
Мероприятия
Каждую среду после обеда в Самарском зоопарке будут проходить тематические дни животных!
В Самаре пройдет кураторская экскурсия по выставке «Время выдержки: Дом Маштакова. 1/125 секунды»
В «ЗИМ Галерее» исполнят рождественские песни со всего мира
За год в Самарской области средняя стоимость нового автомобиля снизилась на 2,6%

141
за год в Самарской области средняя стоимость нового автомобиля снизилась на 2,6%

По данным Авто.ру Оценка, на основе опубликованных в 2025 году объявлений, средняя стоимость нового автомобиля в Самарской области за год снизилась до 2,77 млн рублей. Сильнее всего в регионе стали доступнее популярные модели Haval.

В начале 2025 года рынок новых автомобилей ознаменовался сокращением продаж при затоваривании складов, что выразилось в устойчивом тренде на снижение средней стоимости с марта по август. Однако после этого наступил перелом, вызванный укреплением на рынке позиций новых отечественных марок, в частности Tenet и Solaris, с одной стороны и повышением розничных цен на модели текущего года выпуска – с другой. Так, в целом по стране средняя стоимость нового китайского автомобиля в целом по стране с августа по декабрь возросла на 8,3%, достигнув к концу года 3,82 миллиона рублей. В случае с отечественными производителями подъём оказался ещё более стремительным – средняя цена к концу года едва не превысила отметку в два миллиона, поднявшись на 22%, до 1,95 миллиона рублей.

За год средняя цена нового автомобиля в Самарской области уменьшилась на 2,6% и составила 2,77 млн рублей, по данным Авто.ру Оценка. Список самых подешевевших возглавили моделей: Haval H5 (-7,9%; до 3,71 млн рублей), Haval M6 (-7,4%; до 2,10 млн рублей) и Haval H9 (-5,7%; до 4,68 млн рублей).

В центре внимания
В четверг, 15 января, в Самаре состоялось заседание татарских общественных организаций Приволжского федерального округа.
15 января 2026  19:54
Вячеслав Федорищев принял участие в заседании актива татарских общественных организаций ПФО
408
Работу новогоднего комплекса в Самаре продлили до 1 февраля
15 января 2026  13:51
Работу новогоднего комплекса в Самаре продлили до 1 февраля
352
Вячеслав Федорищев поздравил работников следственных органов Самарского региона
15 января 2026  10:21
Вячеслав Федорищев поздравил работников следственных органов Самарского региона
354
В среду, 14 января, губернатор Вячеслав Федорищев посетил площадку компании «СамАрс» в селе Лопатино Волжского района.
14 января 2026  17:59
Вячеслав Федорищев посетил производство компании «СамАрс»
574
В Самаре утвердили проект планировки территории под строительство школы и детского сада в Октябрьском районе
14 января 2026  14:04
В Самаре утвердили проект планировки территории под строительство школы и детского сада в Октябрьском районе
1045
Весь список