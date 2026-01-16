за год в Самарской области средняя стоимость нового автомобиля снизилась на 2,6%

По данным Авто.ру Оценка, на основе опубликованных в 2025 году объявлений, средняя стоимость нового автомобиля в Самарской области за год снизилась до 2,77 млн рублей. Сильнее всего в регионе стали доступнее популярные модели Haval.

В начале 2025 года рынок новых автомобилей ознаменовался сокращением продаж при затоваривании складов, что выразилось в устойчивом тренде на снижение средней стоимости с марта по август. Однако после этого наступил перелом, вызванный укреплением на рынке позиций новых отечественных марок, в частности Tenet и Solaris, с одной стороны и повышением розничных цен на модели текущего года выпуска – с другой. Так, в целом по стране средняя стоимость нового китайского автомобиля в целом по стране с августа по декабрь возросла на 8,3%, достигнув к концу года 3,82 миллиона рублей. В случае с отечественными производителями подъём оказался ещё более стремительным – средняя цена к концу года едва не превысила отметку в два миллиона, поднявшись на 22%, до 1,95 миллиона рублей.

За год средняя цена нового автомобиля в Самарской области уменьшилась на 2,6% и составила 2,77 млн рублей, по данным Авто.ру Оценка. Список самых подешевевших возглавили моделей: Haval H5 (-7,9%; до 3,71 млн рублей), Haval M6 (-7,4%; до 2,10 млн рублей) и Haval H9 (-5,7%; до 4,68 млн рублей).