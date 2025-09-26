Я нашел ошибку
В Самара ночью без осадков, днем небольшой дождь, ночью +3, +5°С, днем +10, +12°С.
27 сентября в регионе днем  дождь, до +13°С
Эта инициатива уже приносит ощутимые результаты.
В губернии запущена новая система поддержки сельхозпредприятий с помощью научных проектов
19-летний местный житель пояснил, что, развлекаясь, не думал о последствиях своих действий.
Привлечен к административной ответственности самарец, перевозивший людей вне кабины автомобиля
В большинстве случаев воду отключать не будут, но в некоторых ситуациях без этого никак не обойтись.
«РКС-Самара»: о ремонтно-профилактических работах на неделю
Программа будет реализовываться в регионе с сентября 2025 года по май 2026 года.
Самарская область стала пилотным регионом для реализации федеральной программы «Обучение служением. Первые»
Участие принимали 28 команд из 17 регионов страны.
Тольяттинские специалисты заняли призовое место в межрегиональном конкурсе «Лучшая бригада скорой помощи»
По номеру (846) 333-06-40.
В преддверии Международного дня пожилых людей в регионе состоится прямая телефонная линия
Для оплаты проезда можно использовать наличные, а также электронные садово-дачные транспортные карты.
В октябре садово-дачные рейсы будут отправляться только по выходным
Полицейские региона провели профилактические мероприятия с первоклассниками
В «ЗИМ Галерее» в Самаре расскажут о творчестве Анри Матисса
Самарцев приглашают на встречу с путешественником Антоном Кротовым
Тольяттинские  полицейские вернули 85-летней  женщине  10 кг денег, похищенных мошенниками

26 сентября 2025 14:32
126
В ближайшее время следствию предстоит разобраться в произошедшем и установить роли  всех фигурантов уголовных дел.

В дежурную часть отдела полиции Тольятти  обратилась 85-летняя жительница и сообщила, что ей позвонили неизвестные, которые убеждали ее, что она якобы финансирует ВСУ, а чтобы избежать уголовной ответственности ей необходимо передать имеющиеся наличные деньги. По указанию звонивших, женщина продиктовала неизвестным номер своего СНИЛСа и адрес проживания. После засомневавшись в правильности своих действий, она позвонила в полицию. Спустя время к пожилой женщине приехал курьер, которому она передала имеющиеся наличные деньги, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий, сотрудники уголовного розыска на лестничной клетке многоэтажного дома, в котором проживает женщина, задержали курьера с пакетом, в котором находилась коробка, весом более 10 килограммов, с денежными купюрами и большим количеством монет по 5 и 10 рублей, общей суммой около 600 000 рублей.

Мужчина пояснил, что подрабатывает курьером используя приложение одной из площадок в сети Интернет, доставляет людям посылки. Местный житель получил  заявку о доставке данного пакета на адрес дома, расположенного на улице Баныкина. Сотрудники уголовного розыска приехали на указный курьером адрес.

 Оказалось, что там проживает женщина 1961 года рождения, которая тоже стала жертвой аферистов. В ходе опроса она пояснила полицейским, что ей позвонили сотрудники «банковского учреждения» и сообщили что на нее оформлен кредит неизвестными лицами. Звонившие убедили женщину перевести имеющиеся деньги на «безопасный счет». Тольяттинка сняла со счета наличные деньги и через банкомат перевела 700 000 рублей на указанный мошенниками счет. Далее звонившие предложили пожилой женщине сотрудничать со «спецслужбами» и помогать таким же, как она обманутым пенсионерам. По словам женщины, неизвестные сказали, что ей привезут деньги, которые необходимо срочно перевести  на «безопасный» банковский счет.  

Благодаря быстрым и слаженным действиям сотрудников полиции  удалось предотвратить потерю денежных средств 85-летней женщины. Деньги в сумме около 600 000 рублей уже  возвращены  законной владелице.

Возбуждены уголовные дела. В ближайшее время следствию предстоит разобраться в произошедшем и установить роли  всех фигурантов уголовных дел.

 

Фото предоставлено пресс-службой ГУ МВД СО

