Тольяттинские  полицейские вернули 85-летней  женщине  10 кг денег, похищенных мошенниками

В дежурную часть отдела полиции Тольятти обратилась 85-летняя жительница и сообщила, что ей позвонили неизвестные, которые убеждали ее, что она якобы финансирует ВСУ, а чтобы избежать уголовной ответственности ей необходимо передать имеющиеся наличные деньги. По указанию звонивших, женщина продиктовала неизвестным номер своего СНИЛСа и адрес проживания. После засомневавшись в правильности своих действий, она позвонила в полицию. Спустя время к пожилой женщине приехал курьер, которому она передала имеющиеся наличные деньги, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий, сотрудники уголовного розыска на лестничной клетке многоэтажного дома, в котором проживает женщина, задержали курьера с пакетом, в котором находилась коробка, весом более 10 килограммов, с денежными купюрами и большим количеством монет по 5 и 10 рублей, общей суммой около 600 000 рублей.

Мужчина пояснил, что подрабатывает курьером используя приложение одной из площадок в сети Интернет, доставляет людям посылки. Местный житель получил заявку о доставке данного пакета на адрес дома, расположенного на улице Баныкина. Сотрудники уголовного розыска приехали на указный курьером адрес.

Оказалось, что там проживает женщина 1961 года рождения, которая тоже стала жертвой аферистов. В ходе опроса она пояснила полицейским, что ей позвонили сотрудники «банковского учреждения» и сообщили что на нее оформлен кредит неизвестными лицами. Звонившие убедили женщину перевести имеющиеся деньги на «безопасный счет». Тольяттинка сняла со счета наличные деньги и через банкомат перевела 700 000 рублей на указанный мошенниками счет. Далее звонившие предложили пожилой женщине сотрудничать со «спецслужбами» и помогать таким же, как она обманутым пенсионерам. По словам женщины, неизвестные сказали, что ей привезут деньги, которые необходимо срочно перевести на «безопасный» банковский счет.

Благодаря быстрым и слаженным действиям сотрудников полиции удалось предотвратить потерю денежных средств 85-летней женщины. Деньги в сумме около 600 000 рублей уже возвращены законной владелице.

Возбуждены уголовные дела. В ближайшее время следствию предстоит разобраться в произошедшем и установить роли всех фигурантов уголовных дел.

Фото предоставлено пресс-службой ГУ МВД СО