Тольяттинка сдала жилье в аренду и осталась без холодильника и телевизора

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В дежурную часть отдела полиции Тольятти за помощью обратилась местная жительница, которая сообщила, что из ее квартиры совершена кража холодильника и телевизора. Причиненный ей материальный ущерб составил 40 тысяч рублей.

Женщина пояснила, что сдавала квартиру мужчине. И на пару дней уехала из города. По возвращению на звонки собственницы квартиросъемщик не отвечал. А когда женщина приехала в квартиру, то обнаружила, что мужчина съехал, а из квартиры пропали холодильник и телевизор. Женщина сообщила, что квартиру она сдавала с договором аренды жилья и у нее есть копия паспортных данных мужчины.

Сотрудники полиции задержали мужчину по месту жительства. В ходе опроса задержанный признал свою вину и пояснил, что похищенные им холодильник и телевизор продал через интернет сервис бесплатных объявлений, а вырученные денежные средства потратил на личные нужды.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до 5 лет, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

Фото: ГУ МВД СО