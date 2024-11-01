Тольяттинец обвиняется в совершении многоэпизодного мошенничества

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Как рассказали оперативники, педантичный злоумышленник хранил доказательства своей вины в арендуемой квартире.

В ходе следствия установлено: житель Тольятти в сети Интернет приобретал персональные данные жителей России, от их имени создавал личные кабинеты на сайтах компаний, реализующих дорогостоящую бытовую технику, и, получив через курьера товары, удалялся с сайта. При этом, ущерб причинялся банковскому учреждению, одобрившему кредит или рассрочку. В полицию за помощью обращались и представители банков, и граждане Российской Федерации, внезапно получившие судебные претензии по кредиту, который не оформляли.

Для сокрытия своей противоправной деятельности злоумышленник 1984 года рождения с курьерами встречался на территории Самары в рандомных местах, не оборудованных камерами видеонаблюдения, технику сбывал случайным покупателям, не пользуясь услугами ломбардов, где пришлось бы предъявлять документы, удостоверяющие личность, пользовался одноразовыми телефонами.

Сотрудники полиции в организациях изъяли и изучили документы, установили и опросили очевидцев, провели технические мероприятия. В результате тщательного анализа полученных данных оперативники Управления по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий ГУ МВД России по Самарской области совместно с коллегами из территориальных органов внутренних дел из большого массива установили регистрационные данные единственного автомобиля, который во всех случаях мошенничества находился рядом с местом встречи курьера со злоумышленником.

Как рассказал непосредственный участник событий – один из оперуполномоченных: «Полицейские, установив данные владельца автомобиля, прибыли по месту его регистрации, опросили проживающую там экс-супругу вероятного злоумышленника, провели осмотр помещения и выехали по указанному женщиной адресу арендуемой квартиры ее бывшего мужа. Когда сотрудники полиции входили в подъезд, навстречу вышел разыскиваемый, который нес сумки с похищенной техникой и множеством сим-карт с подробным, педантичным описанием, где и когда совершено то или иное противоправное действие».

Ранее не судимому жителю Тольятти предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ «Мошенничество». Следователем специализированного следственного отдела по расследованию преступлений, совершенных с использованием ИТТ следственного управления Управления МВД России по городу Самаре в рамках расследования уголовного дела проведено более 20 следственных действий, установлено и допрошено около 20 свидетелей, сделаны запросы в организации и назначен комплекс различных экспертиз.

Фигуранту избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В настоящее время обвиняемый и его защитник знакомятся с материалами уголовного дела.

Представитель потерпевшего, противоправными действиями злоумышленника которому причинен ущерб в особо крупном размере в сумме свыше 1,2 млн рублей, не остался равнодушным к работе сотрудников органов внутренних дел, в результате которой приняты необходимые меры к возмещению материального ущерба. Отмечая примерное выполнение служебного долга, ответственность и профессионализм, высокие деловые и личные качества, проявленные при исполнении должностных обязанностей, генеральный директор общества с ограниченной ответственностью в преддверии Дня сотрудника органов внутренних дел направил благодарственное письмо в адрес руководителя МВД России со словами искренней признательности, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

Фото: ГУ МВД СО