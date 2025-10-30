Тольяттинец проведет 7 лет в колонии за убийство своего знакомого

95

Следствием и судом установлено, что в декабре 2024 года фигурант в ходе ссоры при распития спиртных напитков со своим знакомым нанес своему оппоненту удар ножом. Потерпевший смог самостоятельно покинуть квартиру и вызвать на улице бригаду скорой медицинской помощи. Мужчина был доставлен в больницу, где скончался на следующий день от полученных ранений, сообщает пресс-служба СУ СКР СО.



В ходе предварительного расследования в отношении осужденного была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.



Приговором суда мужчине назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 7 лет с отбыванием в колонии строгого режима.



Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществлялось сотрудниками ГУ МВД России по Самарской области.

Фото: пресс-служба СУ СКР СО