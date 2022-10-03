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Закон Криминал Происшествия Советы юриста

Тольяттинец осужден за убийства женщин, совершенные более двух десятилетий назад

3 октября 2022 15:29
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В настоящее время осужденный уже отбывает наказание в виде пожизненного лишения свободы в исправительной колонии в Оренбургской области.

Олег Рыльков признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных «е», «з» ч. 2 ст. 102 УК РСФСР (убийство двух и более лиц, сопряженное с разбоем, изнасилованием и насильственными действиями сексуального характера).

Следствием и судом установлено, что в период с августа 1993 года по ноябрь 1994 года на территории Центрального района города Тольятти осужденный совершил убийство нескольких женщин, в том числе одной несовершеннолетней девушки, которой на момент совершения преступления было 15 лет. Преступления связывал способ их совершения, так, все потерпевшие скончались от механической асфиксии.

Так, в январе 1994 года осужденный, с целью поиска очередной жертвы, находился в подъезде многоквартирного жилого дома, расположенного по улице Мира города Тольятти, где обнаружил открытую входную дверь в одну из квартир. С целью совершения разбойного нападения Рыльков проникнул в квартиру, где  увидел ранее незнакомую ему женщину, спящую на диване в гостиной. С целью лишить ее возможности оказания сопротивления при реализации задуманного, мужчина подыскал на кухне бельевую веревку, из которой нарезал жгуты для фиксации рук и ног потерпевшей. Связать женщину он не смог, так как последняя оказала активное сопротивление, в связи с чем Рыльков, угрожая ножом, накинул на шею потерпевшей фрагмент веревки и нанес ей не менее 10 ударов руками и ногами в область расположения жизненно-важных органов, а также не менее 3 ударов ножом в область шеи. После совершения указанного преступления осужденный похитил денежные средства, принадлежащие погибшей, и покинул квартиру.

Весной того же года Рыльков расправился с местной жительницей, помешавшей ему совершить противоправные действия в отношении несовершеннолетней девочки. Женщина, увидев, что незнакомый мужчина пытается завести диалог с ребенком, обратилась к нему с вопросом, чем привлекла внимание прохожих. После чего осужденный проник к ней в дом, разбив окно палкой, и нанес ей несколько ударов, повалив на пол. Женщина предприняла попытки оказать сопротивление, однако, Рыльков сдавил ее шею указанной деревянной палкой, от чего наступила смерть потерпевшей.

В августе 1993 года в вечернее время осужденный, находясь в непосредственной близости от одного из жилых домов по улице Карла Маркса Центрального района города Тольятти, познакомился с местной жительницей. С целью совместного распития спиртных напитков Рыльков с новой знакомой проследовали в микрорайон «Портпоселок» к берегу реки Волги. В ходе совместного времяпрепровождения мужчина предложил женщине вступить с ним в половую связь, на что последняя ответила отказом. В целях подавления сопротивления осужденный нанес жертве не менее 9 ударов в область расположения жизненно-важных органов, однако в последствии отказался от совершения преступления против половой неприкосновенности последней. Рыльков повалил женщину на землю, после чего с силой сдавил ее шею ногой, тем самым перекрыв доступ кислорода. Убедившись, что потерпевшая скончалась, он волоком оттащил ее тело в реку и скрылся с места происшествия.

В рамках расследования уголовного дела следователями получены результаты комплекса экспертиз, проведено значительное количество следственных действий в том числе проверки показания на месте с участием осужденного, что помогло восстановить достоверную картину произошедшего.

Судом Рыльков признан виновным в совершении указанных преступлений, ему назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы. В настоящее время осужденный уже отбывает наказание в виде пожизненного лишения свободы в исправительной колонии в Оренбургской области за совершение ряда особо тяжких преступлений. Приговор в законную силу не вступил, сообщает пресс-служба СУ СКР СО.

 

Фото:   СУ СКР СО

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