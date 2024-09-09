Теперь суд: самарец в пьяной драке убил своего знакомого

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Следственным отделом по Советскому району Самары завешено расследование уголовного дела в отношении 37-летнего местного жителя, обвиняемого в убийстве.

15 мая 2024 года он, находясь на улице Запорожской в Советском районе города Самары в состоянии алкогольного опьянения, в ходе ссоры на бытовой почве нанес своему знакомому смертельные удары руками и ногами. 38-летний потерпевший скончался на месте происшествия.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляется сотрудниками подразделения ГУ МВД России по Самарской области, сообщает пресс-служба СУ СКР СО.

Фото: пресс-служба СУ СКР СО