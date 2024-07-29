Сызранские оперативники задержали участника мошеннической схемы

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Действуя по предварительному сговору с неустановленной группой лиц, 42- летний житель Ульяновской области обманул пятерых сызранских пенсионеров на общую сумму более 1 млн. рублей.

В начале феврале текущего года, с разницей в несколько дней, за помощью в полицию Сызрани обратилось пять местных жителей в возрасте от 85 до 90 лет, которые стали жертвами известной мошеннической схемы «Ваш родственник попал в ДТП». Отвлекая потерпевших длительными телефонными переговорами, запугивая их, мошенники смогли обмануть сызранских пенсионеров на общую сумму более 1 млн 100 тыс рублей.

При опросе потерпевших сотрудники полиции установили, что во всех заявленных случаях совпадает не только мошенническая схема, но и приметы человека, приходившего за деньгами.

Оперуполномоченные уголовного розыска осмотрели территории по пути вероятного передвижения злоумышленника, изъяли и просмотрели записи с камер наружного наблюдения, на которых запечатлен предполагаемый преступник. Составили фоторобот курьера и ориентировали на розыск все наружные службы и организации правоохранительной направленности. Эксперты на месте происшествия обнаружили и изъяли пригодные к идентификации следы пальцев рук и обуви.

В ходе проведенных оперативно-разыскных мероприятий появилась информация, что к хищению денежных средств причастен 42-летний житель Ульяновской области, временно проживающий в Сызрани. Полицейские задержали злоумышленника и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

Задержанный пояснил, что действовал по инструкции анонимного «куратора», с которым познакомился в социальной сети. Денежные средства обманутых пенсионеров он переводил на расчетные счета, указанные в переписке с «работодателем», оставляя себе процент от переведенных сумм.

В настоящее время следственным управлением МУ МВД России «Сызранское» в отношении жителя Ульяновской области возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ч.2, ч.3 ст.159 УК РФ «Мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору». Судом по ходатайству органа следствия подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. По сведениям полицейских ранее он привлекался к уголовной ответственности за преступления в сфере незаконного оборота наркотиков, побои и оскорбление представителя власти. Сотрудники полиции продолжают выяснять все обстоятельства произошедшего и проверяют его на причастность к совершению аналогичных преступлений на территории города, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

Фото предоставлено пресс-службой ГУ МВД СО