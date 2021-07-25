Суд закрыл уголовное дело в отношении экс-главы Минстроя Самарской области

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В Ленинском районном суде Саранска закончилось рассмотрение уголовного дела в отношении бывшего министра строительства Самарской области Алексея Гришина. Экс-чиновника обвиняли в мошенничестве, преднамеренном банкротстве и даче взятки.

В уголовном деле бывшего главы Минстроя три эпизода. Первый затрагивает крах компании ООО «СДС-Управление строительства». Алексей Гришин был учредителем ООО «Инвест-Альянс». К январю 2018 года у одной из фирм, аффилированных с ним, образовалась кредиторская задолженность, превышающая 180 миллионов рублей. Чтобы получить выгоду и преднамеренно обанкротить контору, ее руководство заключило договор цессии. Согласно документам, право на долг ООО «Мордовдевелопмент» переходило к другой коммерческой структуре. В дальнейшем эта контора получила простые коммерческие векселя на сумму в 894 миллиона рублей. Но, как считают следователи, никаких реальных взаимоотношений между фирмами не было. В результате «СДС-Управление строительства» признали банкротом, а кредиторы потеряли 183 миллиона рублей, пишет 63.ру.

— Также Алексея Гришина считают причастным к даче взятки начальнику управления капитального строительства (УКС) Мордовии. В период с 2010 по 2015 годы обвиняемый провел ремонт в квартире и строительные работы на земельном участке чиновника. Взамен глава УКС должен был не обращать внимания на нарушение сроков при работе с подрядами, вовремя их оплачивать, а также помогать компании Гришина в тендерах. «Сделку» оценили в 2,5 миллиона рублей, — пояснили в СУ СК РФ по Республике Мордовия.

Третий эпизод также касается деятельности Алексея Гришина в ООО «Инвест-Альянс». Весной 2010 года он узнал, что УКС Мордовии заключило государственный контракт с ООО «СДС-Управление строительства». Компания должна была построить в Саранске стадион для водных видов спорта. Как считала сторона обвинения, примерно в это время у чиновника возник умысел похитить деньги из бюджета республики.

— Алексей Гришин договорился с руководителем подрядной организации Михаилом Иоффе и рассказал ему свой план. Предполагалось, что в смете строительства обозначат заведомо завышенную стоимость 6 лифтов. Об этом плане знал главный строитель подрядной организации: организаторы схемы сообщили ему о своих намерениях, — следует из материалов, опубликованных на сайте суда.

Затем Михаил Иоффе вместе со своим подчиненным убедили поставщиков лифтов представить именно эту информацию ООО «Мордоврегионпроект». Компания занималась подготовкой проектно-сметной документации для строительства дворца спорта. Такую же завышенную стоимость внесли и в государственный контракт на поставку лифтов. Его заключило ООО «СДС-Управление строительства» с поставщиками оборудования. После подписания актов приема выполненных работ из бюджета Мордовии перечислили на 1,5 миллиона рублей больше реальной стоимости лифтов.

Преступная схема Алексея Гришина вскрылась в начале августа 2020 года. Тогда же бывшего чиновника задержали в его особняке в Москве. Практически сразу его арестовали, но затем меру пресечения изменили на домашний арест. Как оказалось, Гришин не только признал свою вину, но и возместил причиненный ущерб. Более того, обвиняемый пошел на сотрудничество со следствием и рассказал о других участниках его преступных схем.

Расследование уголовного дела в отношении бывшего главы Минстроя Самарской области закончили в середине июля 2021 года. И на первом же заседании служители Фемиды решили закрыть его.

— Адвокат Алексея Гришина выступил с ходатайством о прекращении уголовного преследования по факту мошенничества. Речь идет о махинациях при строительстве дворца спорта. Причина — истечение срока давности, — пояснили представители инстанции.

С таким поворотом согласились представители потерпевшей стороны и гособвинение. В результате судья постановил закрыть уголовное дело.