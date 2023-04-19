Суд в Оренбурге после нападения стаи собак на ребенка отправил под домашний арест начальника управления ЖКХ города

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Суд в Оренбурге после нападения стаи собак на ребенка отправил под домашний арест начальника управления жилищно-коммунального хозяйства администрации города Анатолия Байкарова. Об этом 19 апреля сообщил корреспондент «Известий» из зала суда.

Под домашним арестом чиновник проведет два месяца.

«Ленинский райсуд избрал в отношении задержанного меру пресечения в виде домашнего ареста до 16 июня», — заявил представитель суда.

Инцидент произошел 16 апреля. Неподалеку от гаражного кооператива на улице Кольцевой в Промышленном районе Оренбурга на ребенка напала стая бездомных собак. Он погиб.

Позже в этот день следователи установили личность погибшего мальчика: его звали Максим, ему было девять лет. В честь Пасхи Максим с другом ходили по квартирам соседей и собирали сладости. Днем мальчик пришел домой с конфетами и отпросился погулять еще на час. После прогулки ребенок обещал сделать уроки, но домой уже не вернулся.

По факту произошедшего были возбуждены уголовные дела по ч. 2 ст. 293 УК РФ («Халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека») и п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека»). Фигурантом дел стал Байкаров.