Суд приговорил баскетболистку из США Бриттни Грайнер к девяти годам колонии за контрабанду наркотиков

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Химкинский суд Московской области в четверг приговорил баскетболистку из США Бриттни Грайнер к девяти годам колонии за контрабанду и хранение наркотиков. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала заседания.

"Суд постановил назначить общий срок наказания Грайнер в виде девяти лет лишения свободы со штрафом в размере 1 млн рублей", - зачитала приговор судья Анна Сотникова.

Суд учел в качестве смягчающих обстоятельств признание Грайнер вины и ее спортивные достижения. Ей также зачтено в срок наказания время, проведенное в СИЗО. Изъятое у нее гашишное масло судья постановила уничтожить.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев