Студент самарского колледжа ночью напал на прохожего и похитил у него сумку, кошелек и сотовый телефон

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19-летнему молодому человеку предъявлено обвинение в совершении разбоя.

Установлено, что студент одного из самарских колледжей в ночное время суток, возле дома на ул. Буянова напал на прохожего и, угрожая предметом, похожим на нож, похитил у него сумку, кошелек и сотовый телефон. Общая сумма причиненного потерпевшему ущерба составила более 46 000 рублей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили личность и возможное местонахождение злоумышленника, а затем задержали его на одной из улиц города.

Ранее не судимый житель Самары 2005 года рождения – третьекурсник колледжа, признал свою вину и добровольно выдал похищенный телефон и сумку. Остальную часть причиненного ущерба он также возместил.

В настоящее время уголовное дело вместе с обвинительным заключением направлено в Железнодорожный районный суд г. Самары для рассмотрения по существу, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.