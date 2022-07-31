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Спикер Госдумы Володин назвал поправки к законам, вступающие в силу 1 августа

31 июля 2022 15:51
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С августа встать на учет в качестве самозанятого можно будет через портал госуслуг.

В августе вступят в силу поправки к закону об оружии, увеличатся пенсии работающих пенсионеров, а ФНС сможет передавать сведения о налогоплательщике другим лицам, рассказал спикер Госдумы Вячеслав Володин, сообщает РИА Новости.

"Работающим пенсионерам будет произведен беззаявительный перерасчет страховых пенсий. Это делается ежегодно. Размер повышения индивидуален и определяется исходя из суммы страховых взносов, уплаченных работодателем в прошлом году", — приводит его слова Telegram-канал Госдумы.

Кроме того, с августа встать на учет в качестве самозанятого можно будет через портал госуслуг. Возможность регистрации получат также граждане стран ЕАЭС, ДНР и ЛНР.

ФНС получит право с разрешения налогоплательщика передавать данные о нем третьим лицам — считаться разглашением налоговой тайны это не будет.

Поправки к закону об оружии, в частности, уточняют условия приобретения охотничьего огнестрельного длинноствольного оружия с нарезным стволом. Вводится также запрет на коллекционирование оружия, если не имеется права на его приобретение.

 

Фото:    РИА Новости / Максим Блинов

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