Сотрудники Росгвардии напоминают жителям Самарской области об изменениях в Федеральный закон «Об оружии»

Я нашел ошибку
Главные новости:
Также обсуждали, как повысить уровень удовлетворенности граждан в ПОС, если человеку реально удалось помочь.
Специалисты ЦУР Самарской области рассказали коллегам, как отвечать на трудные вопросы жителей в соцсетях
Под звуки метронома связисты почтили минутой молчания советских граждан павших в боях за Родину.
Связисты ЦВО в Самаре присоединились к акции «Свеча памяти» 
Возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство с применением оружия".
В Самарской области задержаны мужчины, применивших травматическое оружие в общественном месте
Этот отчёт подводит первые итоги концессионного соглашения.
«РКС-Самара» презентовали годовой отчёт представителям органов власти, общественности и депутатам
В Тольятти в детсаду девочка сломала нос
В Тольятти в детсаду девочка сломала нос
В Тольятти в День памяти и скорби сотрудники ГУ МЧС региона возложили цветы к Вечному огню
В Тольятти в День памяти и скорби сотрудники ГУ МЧС региона возложили цветы к Вечному огню
Эксперты Педиатрического университета взаимодействуют с Самарской областью
Эксперты Педиатрического университета взаимодействуют с Самарской областью
В Жигулевске вора заметил бдительный сосед
В Жигулевске вора заметил бдительный сосед
Наверх
Самара  +26 °C, Тольятти  +24 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 56.71
-0.16
EUR 59.33
0.37
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
49 Всероссийский фестиваль авторской песни имени Валерия Грушина пройдет в Самарской области
Впервые в Самаре: в СОУНБ пройдет театральное прочтение двух пьес Константина Стешика
XIII театральный фестиваль «Премьера одной репетиции» пройдёт в театре «Дилижанс»
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

Сотрудники Росгвардии напоминают жителям Самарской области об изменениях в Федеральный закон «Об оружии»

22 июня 2022 10:27
190
Сотрудники Росгвардии напоминают жителям Самарской области об изменениях в Федеральный закон «Об оружии»

С 29 июня текущего года вступают в силу изменения в Федеральный закон «Об оружии». Согласно им, право на приобретение гражданского оружия наступает с 21 года. Исключение делается для лиц, отслуживших в Вооруженных силах, проходящих службу и имеющих воинские звания либо специальные звания или классные чины юстиции.

Граждане, получившие первую лицензию на приобретение длинноствольного оружия, до истечения первых двух лет владения им не смогут приобрести оружие, имеющее более двух стволов и магазин (барабан).

Кроме того, поправки в Федеральный закон «Об оружии», вступающие в силу с 29 июня 2022 года, относят стволы типа «Ланкастер» и «Парадокс», а также все типы оружия, канал ствола которого имеет сечение, форму или нарезы, придающие метаемому снаряду вращение, к нарезному.

Также поправки в закон обязывают всех владельцев уведомлять лицензионно-разрешительные органы о приобретении списанного, (охолощенного) оружия. Лицензированию такое оружие не подлежит, однако собственник списанного оружия в течение 14 дней с момента его приобретения должен уведомить подразделение ЛРР Росгвардии по месту жительства.

Теги: Акценты Росгвардия

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Дмитрий Азаров принял участие в обсуждении стратегии развития строительной отрасли и ЖКХ в России. 
21 июня 2022, 21:16
Дмитрий Азаров принял участие в заседании Президиума Госсовета РФ, которое провел Владимир Путин  
Дмитрий Азаров принял участие в обсуждении стратегии развития строительной отрасли и ЖКХ в России.  Политика
400
Молодые предприниматели Самарской области могут получить 500 тысяч рублей на развитие своего дела
21 июня 2022, 13:15
Молодые предприниматели Самарской области могут получить 500 тысяч рублей на развитие своего дела
Прием заявок на участие в программе продлится до 12 июля. Бизнес
364
14 августа 2021 в охотничьих угодьях Самарской области открывается сезон охоты на пернатую дичь.
13 августа 2021, 10:03
14 августа в охотничьих угодьях Самарской области открывается сезон охоты на пернатую дичь
Владельцев огнестрельного охотничьего оружия предупреждают о необходимости соблюдения мер безопасности с оружием при передвижении и нахождении в охотугодьях. Общество
1430
В центре внимания
Самарская область сохраняет высокие темпы ввода жилья
22 июня 2022  11:59
Самарская область сохраняет высокие темпы ввода жилья
128
49 Всероссийский фестиваль авторской песни имени Валерия Грушина пройдет в Самарской области
22 июня 2022  11:51
49 Всероссийский фестиваль авторской песни имени Валерия Грушина пройдет в Самарской области
151
Дмитрий Азаров принял участие в обсуждении стратегии развития строительной отрасли и ЖКХ в России. 
21 июня 2022  21:16
Дмитрий Азаров принял участие в заседании Президиума Госсовета РФ, которое провел Владимир Путин  
399
В Самарской области обсудили исполнение программы комплексного развития сельских территорий
21 июня 2022  13:39
В Самарской области обсудили исполнение программы комплексного развития сельских территорий
425
На Петербургском экономическом форуме обсудили проекты комплексного развития территорий в Самарской области
21 июня 2022  12:13
На Петербургском экономическом форуме обсудили проекты комплексного развития территорий в Самарской области
517
Весь список