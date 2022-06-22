Сотрудники Росгвардии напоминают жителям Самарской области об изменениях в Федеральный закон «Об оружии»

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С 29 июня текущего года вступают в силу изменения в Федеральный закон «Об оружии». Согласно им, право на приобретение гражданского оружия наступает с 21 года. Исключение делается для лиц, отслуживших в Вооруженных силах, проходящих службу и имеющих воинские звания либо специальные звания или классные чины юстиции.

Граждане, получившие первую лицензию на приобретение длинноствольного оружия, до истечения первых двух лет владения им не смогут приобрести оружие, имеющее более двух стволов и магазин (барабан).

Кроме того, поправки в Федеральный закон «Об оружии», вступающие в силу с 29 июня 2022 года, относят стволы типа «Ланкастер» и «Парадокс», а также все типы оружия, канал ствола которого имеет сечение, форму или нарезы, придающие метаемому снаряду вращение, к нарезному.

Также поправки в закон обязывают всех владельцев уведомлять лицензионно-разрешительные органы о приобретении списанного, (охолощенного) оружия. Лицензированию такое оружие не подлежит, однако собственник списанного оружия в течение 14 дней с момента его приобретения должен уведомить подразделение ЛРР Росгвардии по месту жительства.