В Самарской области сотрудники Росгвардии напоминают о начале охотничьего сезона

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Сотрудники лицензионно-разрешительных подразделений Управления Росгвардии по Самарской области напоминают: со второй субботы августа (в этом году она выпадает на 13.08) в регионе открывается сезон охоты на водоплавающую, болотно-луговую, полевую и степную дичь. А с третьей субботы августа (20.08) к этому списку добавится и боровая дичь. Сезон продлится до 31 декабря.

В связи с этим сотрудники Росгвардии напоминают о необходимости соблюдать требования безопасности при обращении с гражданским огнестрельным охотничьим оружием. В частности, его ношение и использование осуществляется на основании лицензий, выданных Федеральной службой войск национальной гвардии Российской Федерации или ее территориальными органами.

Граждане обязаны строго выполнять установленные правила безопасного обращения с имеющимся у них оружием. Так, транспортировка осуществляется в чехлах, кобурах, специальных футлярах или в специальной упаковке производителя. Кроме того, оружие должно находиться в разряженном состоянии и перевозиться отдельно от патронов.

Категорически запрещено использовать технически неисправные оружие и патроны, а также носить и использовать огнестрельное оружие лицом, находящимся в состоянии опьянения.

Проверять соблюдение охотниками законов, регламентирующих оборот оружия и боеприпасов, сотрудники лицензионно-разрешительных подразделений Росгвардии будут в течение всего охотничьего сезона. Проверки будут проводиться в ходе совместных рейдов с представителями департамента охоты и рыболовства, а также сотрудниками полиции во всех охотугодьях на территории региона.