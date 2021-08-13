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14 августа в охотничьих угодьях Самарской области открывается сезон охоты на пернатую дичь

13 августа 2021 10:03
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14 августа 2021 в охотничьих угодьях Самарской области открывается сезон охоты на пернатую дичь.

14 августа 2021 в охотничьих угодьях Самарской области открывается сезон охоты на пернатую дичь. В целях профилактики несчастных случаев и неправомерного использования гражданами охотничьего огнестрельного оружия, в том числе в нетрезвом состоянии, Управление Росгвардии по Самарской области предупреждает охотников - владельцев огнестрельного охотничьего оружия о необходимости соблюдения мер безопасности с оружием при передвижении и нахождении в охотугодьях, недопущении нарушений правил хранения, ношения и использования огнестрельного оружия, напоминает об уголовной и административной ответственности за их нарушение.

С целью выявления и пресечения правонарушений, подразделениями лицензионно-разрешительной работы Росгвардии совместно с территориальными ОВД и Департаментом охоты и рыболовства по Самарской области организовано проведение рейдовых мероприятий в период всего охотничьего сезона.

Теги: Акценты В центре внимания оружие охота Росгвардия сезон охоты

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