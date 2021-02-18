Сотрудник самарского ФГУП получил взятку в 1 миллион рублей 

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Следственным отделом по Красноглинскому району Самары возбуждено уголовное дело в отношении начальника центрального материального склада «Управления производственно – технологической комплектации № 522» ФГУП «Главное военно – строительное управление №5», подозреваемого в получение взятки.

В период с 2015 года по 2020 год он получил от гражданина взятку в виде денежных средств на общую сумму более 1 миллиона рублей за предоставление нежилых помещений ФГУП в аренду, без заключения договора.

Расследование уголовного дела продолжается.

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