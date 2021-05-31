Самарский адвокат осуждена за покушение на мошенничество

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Собранные вторым отделом по расследованию особо важных дел Самарской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении члена Самарской областной коллегии адвокатов. Она признана виновной по статье "Покушение на мошенничество".

Установлено, что в сентябре 2020 года адвокат получила от гражданки 800 тысяч рублей, пообещав передать деньги судье за принятие решения в отношении сына указанной женщины о назначении минимального наказании за незаконный оборот наркотиков.

После получения денег адвокат была задержана на месте происшествия.

Приговором суда женщине назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.Приговор в законную силу не вступил, сообщили в пресс-служба СУ СК СО.

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