Я нашел ошибку
Главные новости:
Министр здравоохранения Самарской области Армен Бенян посетил с рабочим визитом Исаклинскую центральную районную больницу.
Армен Бенян представил нового главврача Исаклинской ЦРБ Александра Медведева коллективу больницы
В марте обвиняемая в квартире дома в Центральном районе Тольятти осуществляла организацию и проведение азартных игр с использованием Интернета.
За организацию игорной деятельности тольяттинка пойдет под суд
Ей назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.
Самарский адвокат осуждена за покушение на мошенничество
Виктор Кудряшов провел оперативное совещание
Виктор Кудряшов провел оперативное совещание
Проверять салоны общественного транспорта на предмет ношения масок будут до полного снятия режима повышенной готовности в связи с пандемией.
Соблюдение масочного режима в Самаре по-прежнему на усиленном контроле
Объявлены победители Всероссийского конкурса «Лучшие кадровые практики и инициативы в системе государственного и муниципального управления».
Практика губернии – Единый региональный конкурс Самарской области, была признана одной из лучших в стране
"Мне часто задают вопрос, какой именно вакциной я привился от коронавируса".
Дмитрий Азаров ответил заинтересованным самарцам, какой вакциной он привился от коронавируса
" Я переболел ковидом. И когда появилась информация о вакцинах, решил, это же нужно прежде всего мне, поэтому по рекомендации врача пришел сделать прививку."
 400-тысячный житель губернии привился от коронавируса
Наверх
Самара  +17 °C, Тольятти  +13 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 73.3
-0.29
EUR 89.38
-0.29
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
1 июня в САТОБ откроется выставка победителей конкурса рисунков «Я рисую театр»
В «ОДК-Кузнецов» прошла акция «День без табака»
Вечер памяти Нины Шацкой пройдет в Тольятти
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

Самарский адвокат осуждена за покушение на мошенничество

31 мая 2021 19:24
55
Ей назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Собранные вторым отделом по расследованию особо важных дел Самарской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении члена Самарской областной коллегии адвокатов. Она признана виновной по статье "Покушение на мошенничество".

Установлено, что в сентябре 2020 года адвокат получила от гражданки 800 тысяч рублей, пообещав передать деньги   судье за принятие решения в отношении сына указанной женщины о назначении минимального наказании за незаконный оборот наркотиков.

После получения денег адвокат была задержана на месте происшествия.

Приговором суда женщине назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.Приговор в законную силу не вступил, сообщили в пресс-служба СУ  СК СО. 

 

фото из открытых источников

Теги: осуждена покушение на мошенничество Самарский адвокат

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
«Каждый такой случай рассматривать как чрезвычайный, проводить расследование», – поручил глава региона.
31 мая 2021  21:31
Дмитрий Азаров потребовал исключить задержки в выдаче сертификатов о вакцинации
Политика
3
В Самаре предложили сделать полосы для общественного транспорта на Московском шоссе
31 мая 2021  14:03
В Самаре предложили сделать полосы для общественного транспорта на Московском шоссе
Транспорт
282
В Самарской области заработали автоматические пункты весового и габаритного контроля
31 мая 2021  13:59
В Самарской области заработали автоматические пункты весового и габаритного контроля
Транспорт
268
В Самаре появятся новые троллейбусы
31 мая 2021  11:54
В Самаре появятся новые троллейбусы
Транспорт
402
временно ограничено движение транспорта на пересечении улицы Гастелло и дублёра улицы Ново-Садовой. 
30 мая 2021  11:21
В Самаре временно ограничено движение транспорта на пересечении улицы Гастелло и дублёра улицы Ново-Садовой
Транспорт
1507
Весь список