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Самарец поджог иномарку приятеля из-за  неприязни и долгов

26 апреля 2023 17:08
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Владельцу автомобиля причинен ущерб на сумму 1 250 000 рублей.

В начале апреля текущего года в полицию поступило сообщение о том, что около одного из домов на 5 Просеке в Самаре горит автомобиль «Toyota Camry», сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

На место происшествия была направлена следственно-оперативная группа полиции. Изъятые вещественные доказательства указывали на умышленный поджог.

Потерпевший пояснил полицейским, что накануне поругался с приятелем, который был должен ему крупную сумму денег и предположил, что мужчина мог ему таким образом отомстить.

Полицейские установили личность предполагаемого злоумышленника - 30-летнего ранее не судимого, безработного самарца, и задержали его. В ходе опроса мужчина признал свою вину и пояснил, что из-за возникших неприязненных отношений решил отомстить своему знакомому. Он узнал, где тот оставляет машину, взял бутылку с зажигательной смесью, пришел на стоянку, облил легковоспламеняющейся жидкостью чужой автомобиль и поджёг его.

В результате противоправных действий владельцу транспортного средства причинен ущерб на сумму 1 250 000 рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное уничтожение или повреждение имущества». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

 

Фото:   ГУ МВД СО

Теги: Самара Уголовное дело

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