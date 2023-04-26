Самарец поджог иномарку приятеля из-за  неприязни и долгов

114

В начале апреля текущего года в полицию поступило сообщение о том, что около одного из домов на 5 Просеке в Самаре горит автомобиль «Toyota Camry», сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

На место происшествия была направлена следственно-оперативная группа полиции. Изъятые вещественные доказательства указывали на умышленный поджог.

Потерпевший пояснил полицейским, что накануне поругался с приятелем, который был должен ему крупную сумму денег и предположил, что мужчина мог ему таким образом отомстить.

Полицейские установили личность предполагаемого злоумышленника - 30-летнего ранее не судимого, безработного самарца, и задержали его. В ходе опроса мужчина признал свою вину и пояснил, что из-за возникших неприязненных отношений решил отомстить своему знакомому. Он узнал, где тот оставляет машину, взял бутылку с зажигательной смесью, пришел на стоянку, облил легковоспламеняющейся жидкостью чужой автомобиль и поджёг его.

В результате противоправных действий владельцу транспортного средства причинен ущерб на сумму 1 250 000 рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное уничтожение или повреждение имущества». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

Фото: ГУ МВД СО