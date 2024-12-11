Самарец подозревается в покушении на убийство жены и несовершеннолетней дочери

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Ленинским межрайонным следственным отделом Самары возбуждено уголовное дело в отношении местного жителя по статье "Покушение на убийство двух лиц".

6 ноября 2024 года подозреваемый, находясь в квартире по месту жительства, на почве ревности нанес несколько ударов ножом в область туловища своей супруге и удар ножом своей дочери, которая вступилась за мать. Довести свой преступный умысел, направленный на убийство, подозреваемый не смог в связи с тем, что потерпевшие оказали активное сопротивление. В настоящее время женщина и ее дочь находятся в медицинском учреждении, где им оказывается необходимая помощь.

Судом в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. По уголовному делу проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельства преступления. Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляется сотрудниками подразделения ГУ МВД России по Самарской области, сообщает пресс-служба СУ СКР СО.

Фото: пресс-служба СУ СКР СО