Самарец 3,5 года проведет в колонии за причинение тяжкого вреда здоровью бывшему работодателю

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Собранные следственным отделом по Красноглинскому району Самары доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 19-летнему самарцу. Он признан виновным в совершении преступления по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, с применением предметов, используемых в качестве оружия".

Установлено, что 2 марта 2022 года между злоумышленником и его бывшим работодателем произошла ссора из-за того, что молодой человек отказался от дальнейшего выполнения работ в теплице. В ходе конфликта осужденный нанес оппоненту не менее 3 ножевых ударов. Затем скрылся с места происшествия и уехал в Ульяновскую область.

Потерпевший в тяжелом состоянии был госпитализирован. Ему своевременно оказали медицинскую помощь.

Приговором суда осужденному назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года 6 месяцев, с отбыванием в исправительной колонии общего режима, сообщает пресс-служба СУ СКР СО.

Фото: пресс-служба СУ СКР СО