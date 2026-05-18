Starbucks зарегистрировал фирменный логотип в России

Американская корпорация Starbucks зарегистрировала в России товарный знак в виде своего логотипа в черно-белом исполнении, передает ТАСС. Согласно данным Роспатента, права компании защищены до мая 2034 года.

Документы охватывают три класса международной классификации товаров и услуг. Это позволяет компании продавать различные виды кофе, закуски, управлять программами лояльности, а также предоставлять услуги розничной торговли и доставки напитков и еды.

Напомним, что сеть кофеен приостановила свою деятельность на российском рынке весной 2022 года. Как ранее отмечал глава Роспатента Юрий Зубов, крупные иностранные бренды продолжают регистрировать и продлевать действие своих торговых марок в стране, чтобы защитить продукцию от подделок.