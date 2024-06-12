Путин подписал закон о штрафах до 30 тысяч рублей за высадку инвалидов из общественного транспорта

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Президент России Владимир Путин подписал закон, устанавливающий административные штрафы в размере до 30 тысяч рублей за высадку из общественного транспорта инвалидов I группы в случае неоплаты ими проезда, передает РИА Новости.

Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

Законом предусматривается установление административной ответственности в случае принудительной высадки из автобуса, трамвая или троллейбуса инвалида I группы, следующего без сопровождающего лица, не подтвердившего оплату проезда, если его проезд подлежит оплате, либо право на бесплатный или льготный проезд, если эти действия не содержат признаков уголовно наказуемого деяния.

Штрафы за соответствующие деяние составят пять тысяч рублей для водителей транспорта, а для должностных лиц – от 20 до 30 тысяч рублей.