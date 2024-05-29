Путин подписал закон о повышении штрафов за некачественно оказанные жилищно-коммунальные услуги

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Президент России Владимир Путин подписал закон о повышении штрафов до 100 тыс. руб. для ресурсоснабжающих организаций (РСО) за некачественно оказанные жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ). Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации, передает РБК.



Согласно новым нормам, вводится двухступенчатая система наказаний для РСО за некачественно оказанные услуги (например, грязную воду, отключение света и отопления зимой).

Так, при первом нарушении будет предусмотрен штраф:

- для должностных лиц — 10 тыс. руб.;

- для юридических лиц — до 50 тыс. руб.

При повторном нарушении:

- должностное лицо будет оштрафовано уже на сумму в три раза больше — 30 тыс. руб.;

- размер штрафа для юрлица вырастет вдвое — до 100 тыс. руб.



